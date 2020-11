Un agent de santé attribue le gel désinfectant pour les mains dans un établissement de mise en quaraintaine concentrée à Hoa Binh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon un bilan actualisé à 06h00 lundi 2 novembre par le Comité de pilotage national de la prévention et du contrôle du COVID-19, le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de contamination au coronavirus au cours des 12 dernières heures. Le bilan reste inchangé à 1.180 cas.

Ainsi, le pays n’a recensé aucun nouveau cas de transmission locale du virus depuis 61 jours.

Parmi les cas confirmés, 1.063 ont été guéris et 35 décès ont été déplorés. Parmi les cas en cours de traitement, six ont été testés négatifs au virus une fois, quatre autres, deux fois et sept autres encore, trois fois. Aucun patient n’est actuellement dans un état critique.

Quelque 14.775 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine, dont 174 dans des hôpitaux, 13.327 dans des centres de quarantaine concentrée et 1.274 à domicile ou dans des établissements d'hébergement.

Sur ce total, 125 citoyens de retour de la Russie depuis le 16 octobre ont terminé leur période de mise en quarantaine concentrée dans la province de Nam Dinh et aucune infection parmi eux n’a été confirmée.

Pour s'adapter à la "nouvelle normalité", le ministère de la Santé appelle toujours la population à continuer à respecter les mesures préventives et à suivre le message 5K : Khau trang (Masque), Khu khuan (Désinfection), Khoang cach (Distance), Khong tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y te (Déclaration médicale). - VNA