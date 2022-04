L e coureur Igor Frolov du club Ho Chi Minh-Ville-VNMA. Photo: tuoitre.vn

Da Nang (VNA) - Le 17 avril, le coureur Igor Frolov du club Ho Chi Minh-Ville-VNMA a gagné une victoire sans précédent dans l'histoire de la course nationale de cyclisme après avoir remporté la 12e étape de 123km, de Hue à Da Nang, avec un écart de plus de 2 minutes par rapport au groupe d'adversaires derrière.

La 12e étape de la 34e édition de la course nationale de cyclisme – Coupe Télévision de Ho Chi Minh-Ville – Ton Dong A, a été prédite par des experts comme très attrayante lorsque les coureurs devaient traverser les cols de Phuoc Tuong, Phu Gia et notamment Hai Van. Mais ce qu'a fait le coureur russe Igor Frolov a dépassé toutes les attentes.

Il a remporté à la fois le maillot à pois rouges (pour le premier coureur à avoir conquis avec succès le col de Hai Van) et le maillot jaune de la 12e étape.

Les coureurs qui sont arrivés aux places de 2e à 5e, étaient Konstantin (du club Ho Chi Minh-Ville-New Group) ; Nguyen Huong (GSB Dong Nai) ; Nguyen Truong Tai (Ho Chi Minh-Ville-VNMA) et Pham Quoc Cuong (Domesco Dong Thap).

La 13e étape de 84 km aura lieu de 7h30 à 11h30 le 18 avril, à partir de la Place du 29 mars dans la ville de Da Nang jusqu'à la ville de Tam Ky (province de Quang Nam).

La 34e édition de la course nationale de cyclisme, avec la participation d’une centaine de coureurs, se compose de 23 étapes cumulant 2.405km. La course a débuté dans la province de Quang Ninh (Nord) le 5 avril et se terminera à Ho Chi Minh-Ville le 30 avril. -VNA