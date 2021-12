Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Run 100, la course pour transmettre l'inspiration à pratiquer le jogging à tous et collecter des assistances financières afin de redonner le sourire à au moins cinq enfants atteints de malformations maxillo-faciales, aura lieu le 18 décembre à Hô Chi Minh-Ville. À l’initiative de cet ultra-trail se trouve Dô Trong Nhon, en coopération avec l’organisation Operation Smile Vietnam.

Run 100 aura lieu le 18 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : OS/CVN

Les participants devraient courir une centaine de kilomètres pendant huit heures et demie.

Dô Trong Nhon souhaite que chaque course inspire un mode de vie sain, apporte des choses positives non seulement à lui, mais aussi à la communauté. "L’objectif est de redonner le sourire à au moins cinq enfants atteints de malformations maxillo-faciales (équivalant à environ 50 millions de dôngs)", souligne-t-il.

Il s’agit d’une des activités dans le cadre de la période dite de "nouvelle normalité" de la mégapole du Sud.

Apporter des valeurs positives à la communauté

Dô Trong Nhon court depuis 2018 et a récolté de nombreux succès. En plus de s'entraîner et de concourir régulièrement, il participe activement aux activités communautaires pour faire passer le message : "Le sport apporte des valeurs positives à la communauté".

Ce message significatif est également la raison pour laquelle Trong Nhon organise "RUN100", qui constitue non seulement un défi pour lui mais aussi une opportunité d'appeler au soutien de philanthropes pour réaliser des interventions chirurgicales en faveur des enfants de familles défavorisées.

Le sport change des vies

En plus des activités de collecte de fonds sous diverses formes comme enchères ou ventes d'articles de charité, Operation Smile a coopéré ces dernières années avec des groupes, des organisations ou des particuliers professionnels/semi-professionnels pour s’engager dans un "programme de chirurgie humanitaire du sourire", en partageant le message "Le sport change des vies".

Operation Smile Vietnam a offert des opérations et des traitements sanitaires à plus de 62.000 enfants souffrant de malformations faciales dans l’ensemble du pays. Photo : OS/CVN

Operation Smile est une ONG américaine dont la mission est de redonner le sourire à des enfants atteints de malformations maxillo-faciales et, accessoirement, de réaliser d'autres types d’interventions chirurgicales.

Présente au Vietnam depuis février 1989, cette organisation a offert des opérations et des traitements sanitaires à plus de 62.000 enfants souffrant de malformations faciales dans l’ensemble du pays.

Les activités humanitaires organisées à l'initiative d'Operation Smile Vietnam permettent aux enfants défavorisés de non seulement retrouver un sourire éclatant, mais aussi de s'intégrer en toute confiance dans la communauté et de bénéficier d'une vie normale.

Selon des statistiques réalisées dans les pays en développement comme le Vietnam, on compte un nouveau-né sur 700 souffrant de malformations congénitales des lèvres et de la fente palatine. Ces pathologies provoquent de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne comme insuffisance respiratoire, malnutrition, difficultés à manger, à parler, etc.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web : https://www.facebook.com/operationsmilevietnam. - CVN/VNA