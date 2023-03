Les responsables de la province de Phu Tho offre un bouquet de fleurs à l'équipe du Vietnam féminine U20. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) – L’équipe du Vietnam féminine des moins de 20 ans (U20) s’est bien préparée pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie de football féminin U20 2024 et fera de son mieux pour remporter la première place du groupe F, a déclaré son entraîneur, Akira Ijiri, lors d’un point presse donné le 6 mars à Hanoï.



Akira Ijiri a également affirmé que l’équipe vietnamienne avait obtenu de bonnes réalisations en Asie du Sud-Est, mais devrait faire de gros efforts dans les temps à venir pour atteindre des tournois mondiaux.



L’entraîneur Rudy Eka de l’équipe de l’Indonésie féminine U20 a partagé que le Vietnam était une équipe très forte et a l’avantage de jouer à domicile. Toutefois, ses joueurs joueront bien pendant 90 minutes de chaque match, et initialement le match contre l’équipe vietnamienne.



Les deux entraîneurs des deux équipes de Singapour et de l’Inde ont tous estimé que l’équipe vietnamienne était la plus dure et la plus forte du groupe.

Le groupe F comprend le Vietnam, l'Inde, Singapour et l'Indonésie, qui s'affronteront du 7 au 11 mars au stade de Viet Tri dans la province vietnamienne de Phu Tho (Nord).

Le Vietnam affrontera l'Indonésie le 7 mars, Singapour le 9 mars et l'Inde le 11 mars. Tous les matches débuteront à 18h00. -VNA