Ha Giang (VNA) - Le programme annuel intitulé "Voyage à travers les terres patrimoniales des champs de riz en terrasses de Hoàng Su Phi" a été inauguré le 16 septembre dans le district de Hoàng Su Phi, province montagneuse d’Ha Giang (Nord).

Champs de riz en terrasses à à Hoàng Su Phi. Photo : VNA

Hoang Duc Tan, vice-président du Comité populaire du district de Hoàng Su Phi, a déclaré que dans le cadre du programme, une série d'activités avec de nombreux produits touristiques attrayants auront lieu ce mois-ci dans le district, mettant en valeur les valeurs culturelles typiques des groupes ethniques vivant dans la région du Nord-Ouest.

D’une superficie de 3.700 hectares et étendues sur le territoire de 24 communes, les rizières en terrasse du district Hoàng Su Phi ont été conçues il y a plusieurs siècles par les agriculteurs issus des ethnies La Chi, Dao et Nung. Les terrasses vertes forment des décors de rêve : sans nul doute les plus beaux paysages que vous contemplerez dans la province de Hà Giang.

Plus de 670 ha de champs en terrasses répartis dans 11 communes ont été classés paysages nationaux par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

En septembre, à Hoàng Su Phi, les visiteurs pourront admirer la beauté des rizières dorées tout en s’immergeant dans un espace culturel coloré et original- VNA