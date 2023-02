Hanoi (VOV) - Le festival «Le printemps rouge», la plus grande campagne de don de sang annuelle, a débuté ce lundi à Hanoï, sous l’égide de l’Institut d’Hématologie et de Transfusion sanguine et de l’Association de la jeunesse pour la sensibilisation au don de sang.

Photo: VOV

D’ici au 12 février, les organisateurs comptent collecter quelque 6.000 unités de sang.

«Beaucoup considèrent le don de sang comme une activité annuelle qui attire bonheur et chance. Il s’agit d’un changement des mentalités important chez les Vietnamiens, qui, jadis, ne voulaient pas ‘perdre’ de sang en début d’année.

Mais cette année, dès les trois premiers jours du Nouvel An, nous avons accueilli de nombreux donneurs.

Certains d’entre eux ont même persuadé leurs proches à faire de même», a fait observer Nguyên Hà Thanh, directeur de l’Institut d’Hématologie et de Transfusion sanguine.

Après 15 éditions, quelque 100.000 unités de sang ont été collectées et transmises aux personnes dans le besoin. - VOV/VNA