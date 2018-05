Nghe An (VNA) - La cérémonie d’ouverture de la finale du 13e Festival radiophonique national a eu lieu jeudi soir à Vinh, chef-lieu de la province de Nghe An (Centre), en présence du vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê et du président de la Voix du Vietnam (VOV) Nguyên Thê Ky.

Cérémonie d’ouverture de la finale du 13e Festival radiophonique national. Photo: VOV



Vuong Dinh Huê a appelé la radio nationale à utiliser les technologies de l’information dans la production et la diffusion de ses émissions et à renforcer l’interaction avec ses auditeurs.



"Vos mission sont lourdes. Il faut promouvoir le patriotisme, la fierté nationale, la responsabilité de chaque citoyen, améliorer le niveau d’instruction de la population et encourager la société à s’unir pour développer le pays. Vos émissions sur l’entrepreneuriat, sur la promotion de l’innovation et la créativité, sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les vices sociaux, sur l’instauration de la nouvelle ruralité, sur la réduction de la pauvreté, sur la défense de la souveraineté nationale, sur le commerce, sur les figures exemplaires du pays…etc contribuent à inciter les gens à réagir pour un meilleur avenir de notre pays".



Coorganisée par la radio nationale la Voix du Vietnam (VOV) et la radio-télévision de la province de Nghê An, cette manifestation biennale voit la participation de toutes les 63 radios et télévisions dans l’ensemble du pays. 33 œuvres sont en lice. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 5 mai. -VOV/VNA