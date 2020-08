Hanoi (VNA) - Une patiente atteinte du Covid-19 est décédée le 2 août, portant le nombre de décès au Vietnam à six, tous souffrant de graves maladies sous-jacentes, selon les autorités sanitaires locales.

Un agent de santé devant une ambulance à Hô Chi Minh-Ville. Photo: laodong.vn

Le vice-ministre de la Santé Nguyên Truong Son a fait savoir que la patiente n°429, une femme de 53 ans à Dà Nang, souffrait d’insuffisance cardiaque et d’insuffisance rénale chronique depuis plus de cinq ans ainsi que de diabète de type 2.Les médecins ont déclaré que sa mort était due à une insuffisance cardiaque aiguë, à un infarctus du myocarde, à une insuffisance rénale chronique, au diabète de type 2 et au Covid-19.Le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus au Vietnam s’est établi à 620 à dimanche 2 août à 18 heures. – VNA