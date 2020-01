Un agent médical distribue des brochures sur le 2019-nCoV aux touristes visitant la baie d'Ha Long. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 29 janvier, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux secteurs du tourisme des localités du pays de prêter une attention particulière au contrôle et à la surveillance stricte de la maladie respiratoire aiguë grave causée par le nouveau coronavirus originaire de Wuhan, en Chine (2019-nCoV).



Dans un télégramme urgent publié le même jour, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, a demandé aux autorités des provinces et des villes de tout le pays d'ordonner aux Services du tourisme et aux autorités locales de se concentrer sur ce travail.



Selon le télégramme, les localités doivent demander aux voyagistes de suspendre les voyages à destination des localités qui ont signalé des cas de 2019-nCoV, et de ne pas amener de touristes venant de régions chinoises touchées.



Des mesures de gestion synchrones doivent être conçues pour suivre de près l’état de santé des touristes chinois.



Les agences de voyage, les établissements d'hébergement et les prestataires de services touristiques doivent faire de leur mieux pour assurer une sécurité absolue aux touristes et aux travailleurs du secteur. En cas de découverte de cas suspects, ils doivent travailler activement avec les établissements médicaux locaux pour mettre en œuvre des mesures de quarantaine conformément aux instructions du ministère de la Santé.



Des campagnes de communication sur les mesures de précaution devraient être lancées.

Le Département de gestion des examens et des traitements médicaux du ministère de la Santé, lui, vient de demander aux directeurs des hôpitaux, des Services provinciaux et municipaux de la Santé, de rendre publique la liste des établissements médicaux ayant la capacité d’accueillir et de traiter des cas d’infection.

Les hôpitaux doivent créer un comité de pilotage et une équipe d'intervention rapide, et publier le numéro d'une ligne d’urgence.

Le bilan des morts liées au nouveau coronavirus est monté à 170 en Chine, avec plus de 1.700 nouveaux cas de contamination enregistrés dans le pays, a annoncé jeudi le gouvernement chinois.

L'épidémie s'est propagée en Thaïlande, en Australie, à Singapour, aux États-Unis, au Japon, en Malaisie, en République de Corée, en France, au Vietnam, au Cambodge, au Canada, en Allemagne, au Népal, au Sri Lanka, à HongKong, à Macao, à Taïwan (Chine).

Au Vietnam, deux Chinois sont isolés à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville après avoir été testés positifs au coronavirus le 23 janvier. Actuellement, leur santé est stable. -VNA