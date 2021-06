Bac Giang (VNA) - Depuis fin avril, Bac Giang, une province septentrionale à environ 50 km de Hanoï, est devenue l’épicentre du COVID-19, du fait de la flambée de cas d’infections, notamment dans ses zones industrielles de Vân Trung et Quang Châu, à Viêt Yên, avec plus de 4.000 cas (selon les statistiques au 14 juin).

Les habitants locaux ont vraiment vécu ces derniers jours de nombreuses émotions inoubliables, des inquiétudes, de la nervosité et même un peu de perplexité avec l’augmentation constante des cas F0, les sons des sirènes d’ambulance dans la nuit, l’image du personnel de santé épuisé...



Personne n’oubliera l’image de ces petits qui ont dû rester en quarantaine dans leur l’École maternelle Lê Loi, ville de Bac Giang, pendant deux semaines, car un camarade de classe de 5 ans avait été testé positif au coronavirus.



Mais Bac Giang n’est pas seule dans ce combat difficile. Le 15 mai, elle a accueilli un premier groupe de 200 docteurs et agents médicaux de Quang Ninh (Nord), venus en soutien. Ont débarqué ensuite des équipes médicales du ministère de la Santé, des provinces de Hai Duong, Thái Nguyên, Yên Bái (Nord) et de la ville de Dà Nang (Centre). Au total, plus de 2.200 agents médicaux y sont venus renforcer la lutte contre la pandémie.



De plus, la province a reçu des aides matérielles d’organisations et individus telles médicaments, aliments ainsi que fournitures de la vie quotidienne en faveur de ses zones mises en quarantaine… -CVN/VNA

Le docteur Dang Minh Hiêu, de l’Hôpital de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, se rase les cheveux peu avant son départ pour Bac Giang.

Une fillette mise en quarantaine reçoit un cadeau à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, le 1er juin.

Les ouvriers de la compagnie New Wing Inter connect Technology, implantée dans la ZI de Vân Trung, se remettent au travail le 29 mai, après deux tests négatifs au coronavirus.

Le Palais des sports de Bac Giang a été transformé en hôpital de campagne, d’une capacité de 620 lits.

Rue déserte à Bac Giang, en raison de la distanciation sociale en vigueur depuis le 19 mai.

Les policiers du district de Yên Dung récoltent des pastèques pour aider les agriculteurs impactés par la crise sanitaire.

Désinfection dans la ZI de Vân Trung, district de Viêt Yên.