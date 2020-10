Photo : VNA

Ils ont été mis en quarantaine après leur arrivée.Selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19, jusqu’à présent, le nombre total de contaminations s’est élevé à 1.168 cas; 691 d’entre eux sont transmis localement.Depuis le 25 juillet, il y a eu 551 nouveaux cas dans 15 villes et provinces, parmi lesquels 389 sont à Dà Nang, 96 à Quang Nam, 16 à Hai Duong, 11 à Hanoi, 8 à Hô Chi Minh-Ville, 7 à Quang Tri, 6 à Bac Giang, 5 à Quang Ngai, 4 à Lang Son, 3 à Dak Lak, 2 à Dông Nai, 1 chacun à Thai Binh, Hà Nam, Thanh Hoa et Khanh Hoa.Les foyers épidémiques ont été contrôlés dans les localités. Jusqu’à 1.057 cas ont été déclarés guéris.Parmi les patients sous traitement dans des établissements médicaux, trois ont été testés négatifs au SRAS-CoV-2 une fois, cinq deux fois et 10 autres encore trois fois. Le pays n’a enregistré aucun cas dans des conditions critiques. Le nombre de décès restait à 35.Au total, 14.576 personnes qui ont été en contact avec les nouveaux cas de contamination ou revenues des zones épidémiques sont mises en quarantaine, dont 181 dans des hôpitaux, 13.208 dans des établissements de quarantaine concentrée et 1.187 à domicile.Le ministère de la Santé a également renforcé la capacité de fournir des bioproduits de diagnostic et de test rapides; d'effectuer des recherches pour fabriquer des produits de test les moins coûteux avec une grande précision; d'élaborer un plan de prélèvement d'échantillons pour détecter des infections aux portes frontières et aux aéroports, conformément aux exigences de la prévention et du contrôle de l'épidémie dans la «nouvelle normalité».Pour prévenir et contrôler le COVID-19 dans la "nouvelle normalité", le ministère de la Santé a appelé la population à suivre le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale) pour vivre en toute sécurité avec l’épidémie. - VNA