Hanoi (VNA) - Au cours des 12 dernières heures jusqu’à 18 heures le 12 février, le Vietnam a enregistré deux autres cas de Covid-19, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Prélèvement d’échantillons de test du nouveau coronavirus. Photo : VNA

Les nouveaux cas, un homme dans le district de Luong Tài, province de Bac Ninh et une femme dans le district de Mê Linh, ville de Hanoi, ont été signalés alors qu’ils étaient en quarantaine, a-t-il précisé.Les nouvelles contaminations ont porté le bilan national de l’épidémie à 2.142 cas, parmi lesquels figuraient 1.248 cas de transmission locale dont 555 nouveaux cas recensés depuis le 27 janvier.Les récupérations ont franchi la barre des 1.531 et le nombre de décès restait à 35, a fait savoir le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.Parmi les patients encore sous traitement, 39 ont été testés négatifs au SRAS-CoV-2 une fois, 12 autres deux fois et neuf autres encore trois fois.Au total, 129.098 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques qui sont mises en quarantaine.Un variant du virus découvert en Asie du Sud-EstLe variant du SRAS-CoV-2 signalé chez des patients à l’aéroport international Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville est A.23.1, qui a été découvert pour la première fois fin octobre 2020 au Rwanda, selon un rapport de l’Hôpital des maladies tropicales sur l’analyse génétique du virus.Les scientifiques ont déclaré qu’il était très probable que les patients, qui ont été confirmés le 8 février, aient attrapé le virus d’une même source.Outre le Rwanda, le variant a été trouvée dans quelques autres pays, dont les États-Unis, les Émirats arabes unis, l’Australie et certains pays d’Europe comme le Royaume-Uni et le Danemark. Cependant, aucune évolution anormale n’a été signalée dans ces pays.Les scientifiques ont également confirmé que le variant du SRAS-CoV-2 découvert chez les patients à l’aéroport international de Tân Son Nhât n’est pas celui trouvé au Royaume-Uni avec une vitesse d’infection élevée ou celle détectée en Afrique du Sud. – VNA