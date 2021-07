Hanoi (VNA) - Au cours des six dernières heures jusqu'à midi le 11 juillet, le Vietnam a enregistré 633 cas de Covid-19, dont un importé à Ba Ria-Vung Tàu, selon le ministère de la Santé.

Exercise de prévention et de contrôle du Covid-19 dans un cluster de parcs industriels dans la province de Hâu Giang dans le delta du Mékong. Photo : VNA

Sur les 632 cas transmis localement, 600 sont signalés à Hô Chi Minh-Ville qui est actuellement l’épicentre de l’épidémie au Vietnam.

Au total, le Vietnam a enregistré 27.185 cas endogènes et 1.918 cas exogènes, a indiqué le ministère, ajoutant que 9.204 patients ont été déclarés guéris et que le nombre de personnes décédées à cause du coronavirus s’élevait désormais à 112.

Parmi les patients encore sous traitement dans des établissements médicaux, 339 ont été testés négatifs au coronavirus une fois, 130 autres deux fois et 70 autres encore trois fois.



Jusqu’à 16h00 le 10 juillet, 4.040.783 doses de vaccin ont été injectées, le nombre de personnes ayant obtenu deux doses de vaccin a atteint 271.409.

Face à l’évolution complexe de l’épidémie, le ministère de la Santé a appellé la population à observer sérieusement les consignes sanitaires, notamment le principe 5K signifiant Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). – VNA