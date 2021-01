Hanoi (VNA) - Le Vietnam a enregistré 28 nouveaux cas de Covid-19 en 12 heures jusqu’à 18 heures samedi 30 janvier, dont un cas importé et 27 cas d’origine locale liés au foyer épidémique dans la province de Hai Duong (Nord), selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Les personnes qui ont terminé leur période de quarantaine se font contrôler la température corporelle avant de rentrer chez elles. Photo: VNA

Le cas importé est un homme de 47 ans de nationalité américaine qui a transité par la République de Corée avant d’arriver à l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville (Sud) le 28 janvier, a-t-il précisé.La mégapole du Sud a également recensé un cas de transmission communautaire. L’homme âgé de 28 ans, originaire de la province de Hai Duong, a rencontré le patient n°1612 dans le foyer épidémique dans la ville de Chi Linh, povince de Hai Duong.Deux autres contaminations locales ont été signalées dans la province de Gia Lai, dans les Hauts Plateaux du Centre. Il s’agit d’un couple vivant dans la cité municipale d’Ayun Pa et également en lien avec le patient n°1612.À Hanoi, deux nouveaux cas d’infection sont des hommes, âgés de 40 et 34 ans, qui ont auparavant eu des contacts étroits respectivement avec les patients n°1584 et n°1694.La province de Quang Ninh (Nord) a également enregistré quatre autres nouveaux cas, qui ont toutes rencontré un cas précédemment confirmé dans la ville de Chi Linh.18 autres nouveaux cas sont dans la province de Hai Duong.Le bilan de l’épidémie s’élève actuellement à 1.767 cas, parmi lesquelles 901 sont d’origine locale dont 208 signalés depuis le 27 janvier.1.456 patients se sont rétablis, dont huit semedi 30 janvier, alors que le nombre de décès reste inchangé à 35.Cependant, il y a encore 21.857 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques qui sont placées en quarantaine.Six de ceux encore sous traitement ont été testés négatifs au SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19, une fois, quatre autres deux fois et trois trois fois.Samedi 30 janvier également, le Comité populaire de Quang Ninh a décidé de mettre en place le l’hôpital n°3 pour traiter les patients de Covid-19 et mettre en quarantaine les cas suspects.Cet établissement de 250 lits est basé à l’Hôpital général de Ha Long dans la ville de Ha Long. – VNA