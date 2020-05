Hanoi (VNA) – Pour soutenir les entreprises fragilisées par le COVID-19, le gouvernement a mis en place une série d’aides financières et de mesures d’urgence. Il entend aussi les aider à relancer leurs activités et à adapter leur stratégie à la crise.

Déterminé à gagner le combat contre le COVID-19 et à maintenir à flot l’économie, le gouvernement vietnamien travaille d’arrache-pied pour soutenir les entreprises. Photo : VNA

Au premier trimestre 2020, l’économie nationale a progressé de 3,82%, soit le plus bas niveau depuis dix ans. Un taux de croissance cependant élevé au regard de la conjonction mondiale. Le Vietnam a été le pays à la croissance la plus importante au sein de l’ASEAN durant cette période, grâce à une stratégie à double objectif : lutte contre le coronavirus et garantie d’activités économiques minimales, outre la poursuite des réformes institutionnelles et structurelles."Ce constat démontre que le Vietnam n’est pas complètement dépendant du marché mondial et que la capacité endogène de son économie et de ses entreprises est immense", a estimé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, lors d’une conférence entre le chef du gouvernement et les entreprises sur les mesures de relance économique, tenue récemment à Hanoï. Il leur a demandé de garder à l’esprit ces trois axes importants : sauvegarde des salariés, reprise du marché et maintien d’une détermination sans faille.Pour une croissance supérieure à 5%M. Phuc a jugé nécessaire d’accélérer l’économie nationale en vue d’une croissance du PIB supérieure à 5% cette année et de maîtriser l’inflation en dessous de 4%. Ainsi, selon lui, il faudrait se concentrer sur "cinq points d’attaque" : attirer les investissements des secteurs économiques nationaux, stimuler les exportations, promouvoir l’investissement public, encoura-ger la consommation intérieure, et drainer les investissements directs étrangers (IDE).Aussi, le ministère de l’Industrie et du Commerce exhorte-t-il les entreprises à bien exploiter le marché domestique tout en trouvant de nouveaux débouchés. Afin d’augmenter les exportations vers l’Union européenne, l’un des marchés phares du Vietnam, il faut tirer profit de l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) qui devrait être ratifié prochainement par l’Assemblée nationale. Le pays doit donc améliorer sa compétitivité à l’international et renforcer les liens avec ses partenaires européens."Pour être en mesure de concurrencer les produits européens, le gouvernement a mis en place un programme de restructuration économique qui englobe l’industrie, l’agriculture et le secteur tertiaire. Le Vietnam doit se focaliser sur le marché domestique, ses chaînes d’approvisionnement et moderniser ses infrastructures", a souligné le ministre Trân Tuân Anh. Selon un récent sondage express effectué auprès des entreprises membres du Conseil des entreprises pour le développement durable (VBCSD), 31% des sondés privilégient le marché domestique pour réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés étrangers, alors que 81% envisagent de promouvoir les liaisons sectorielles pour assurer le fonctionnement continu de la chaîne d’approvisionnement, sans oublier le commerce électronique et la transformation numérique.La pandémie de coronavirus a bouleversé les exportations. Pour pallier à la baisse du chiffre d’affaires de la Société d’import-export alimentaire, sa directrice générale Trân Thi Thu Hang a décidé de diversifier sa production et de conquérir de nouveaux marchés. "En plus de nos produits frais, nous proposons des produits transformés. Nous essayons d’offrir ces nouveaux articles à des prix compétitifs auprès d’une clientèle nouvelle. Nous avons décidé de nous lancer sur le marché indien. À la fin du mois, nous participerons à une foire pour présenter nos nouveautés".Le tourisme est l’un des secteurs les plus sévèrement touchés par cette crise sanitaire. Pour redémarrer leurs activités, les agences de voyages ciblent le marché domestique et conçoivent de nouveaux circuits touristiques. "Pour rassurer les clients, nous proposons des circuits promotionnels sur le thème Le Vietnam, une destination sûre . Nous avons choisi des villes phares dans chaque région: Hanoï, Quang Ninh et Ninh Binh dans le Nord ; Huê, Dà Nang, Quang Nam, Nha Trang, Dak Lak et Phú Yên dans le Centre ; Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu et le delta du Mékong dans le Sud. Nous avons demandé aux autorités locales de réduire de moitié le prix des billets d’entrée des sites touristiques et d’augmenter les vols domestiques", a indiqué Nguyên Quôc Ky, directeur général de Vietravel.Développement durable des entreprises