Moscou (VNA) - La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko, a remercié jeudi 14 mai le Vietnam d’avoir offert à la Russie des fournitures médicales pour l’aider à lutter contre le COVID-19.

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko. Photo : VNA

Dans une lettre à la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, elle a exprimé sa profonde gratitude à l’Assemblée nationale du Vietnam et au groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Russie pour leur précieuse solidarité au milieu de la situation difficile actuelle due à l’épidémie.Les fournitures médicales, y compris les masques médicaux et les moyens de prévenir la propagation du SRAS-CoV-2, seront distribuées aux établissements de santé et aux organisations sociales pour soutenir le peuple russe, a-t-elle fait savoirLa présidente du Conseil de la Fédération de Russie s’est également dit convaincue qu’avec des efforts communs, la Russie surmontera bientôt la pandémie ainsi que ses impacts sur la société et l’économie.Le 14 mai au matin, la Russie a enregistré 9.974 nouveaux cas de COVID-19 la veille, portant le total à 252.245. Le pays a également signalé 93 décès supplémentaires, portant le nombre total de morts à 2 305. Pendant ce temps, 5 527 patients ont reçu le feu vert, ce qui porte le total des récupérations à 53 530. /.L’épidémie du nouveau coronavirus a fait 93 morts de plus en 24 heures en Russie, où 9.974 cas supplémentaires de contamination au SARS-CoV-2 ont été enregistrés jeudi par les autorités.Il s’agit de la progression la plus basse du virus dans la population depuis le 2 mai, précise la cellule de crise dans son bilan quotidien.Au total, depuis le début de l’épidémie, la Russie a enregistré 252.245 infections, dont 2.305 mortelles. 5.527 patients se sont rétablis, portant le nombre des guérisons à 53.530. – VNA