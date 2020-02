Le général Nguyên Xuân Kiên, chef du Département de la médecine militaire, du ministère de la Défense. Photo : vov.vn

Hanoï (VNA) - Des mesures adéquates ont été appliquées pour éviter la propagation du coronavirus, a annoncé ce jeudi à Hanoi le comité de prévention et de lutte contre le nouveau coronavirus du ministère de la Défense qui est chargé d’accueillir les Vietnamiens rapatriés de Chine et des pays touchés par l’épidémie.



577 ressortissants vietnamiens rentrés de Chine ont ainsi été mis en quarantaine par les forces armées.



La circulation des personnes via des pistes illégales à la frontière avec la Chine est interdite alors que le passage officiel via des postes-frontières est strictement contrôlé, a annoncé Hoang Dang Nhiêu, commandant adjoint du corps des gardes-frontières.



«Le commandement des gardes-frontières a ordonné la fermeture des pistes illégales et des postes-frontières dans sept provinces du Nord du pays. Les plus concernées sont les trois provinces ayant des postes-frontières internationaux avec la Chine, à savoir Quang Ninh, Lang Son et Lao Cai. Toutes les pistes illégales ont été fermées dès la promulgation de cet ordre. Les postes-frontières ont quant à eux été fermés les 2 et 3 février».



Par ailleurs, des groupes de travail chargés de faciliter le dédouanement de marchandises et de lutter contre l’épidémie liée au nouveau coronavirus ont été créés par les services douaniers des provinces frontalières pour s’assurer que les activités d’import-export avec la Chine se poursuivent. -VOV/VNA