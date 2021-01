Hanoi (VNA) - Le marché boursier vietnamien a subi sa plus forte baisse de son histoire jeudi 28 janvier en raison de la vente de panique après que de nouvelles transmissions communautaires du nouveau coronavirus ont été signalées.

L’irruption du nouveau coronavirus fait plonger la Bourse vietnamienne. Photo : VNA

L’indice de référence VN-Index du Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) a plongé de 73,23 points, ou 6,67%, pour clôturer à 1.023,94 points, la plus forte chute de son histoire.Des baisses ont été enregistrées pour un total de 473 actions, dont 276 ont atteint leur prix plancher. Seulement 12 ont augmenté tandis que 12 sont restés inchangés.Au Service des transactions boursières de Hanoi (HNX), l’indice HNX a également connu la plus forte baisse de son histoire, plongeant de 17,74 points, soit 8,03%, pour terminer la séance à 203,05 points, avec 214 actions en baisse, dont 131 touchant leur prix plancher. Seuls 29 titres ont gagné du terrain tandis que 17 étaient à leur prix de référence.L’indice UPCoM (entreprises non encore cotées) a chuté de 7,17% à 69,12 points, avec 253 actions en baisse, dont 100 ont atteint leur plancher.Vingt-neuf des 30 actions à grande capitalisation du panier VN30 ont chuté, 28 touchant leur plancher.La vigueur des achats étrangers était le seul point lumineux au tableau, à plus de 482 milliards de dôngs (20,88 millions de dollars) sur le HoSE, 26,94 milliards de dôngs sur le HNX et 53,12 milliards de dôngs sur l’UPCoM. – VNA