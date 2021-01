Hanoi (VNA) - Le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas de Covid-19 le 24 janvier, ce qui a laissé le bilan inchangé à 1.548, a annoncé le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Un agent sanitaire à Hanoi travaille sur des échantillons pour les tests de dépistage du Covid-19. Photo: VNA

Au moins, 1.411 patients ont été déclarés guéris tandis que le nombre de décès liés à la maladie a été maintenu à 35, principalement des personnes âgées atteintes de graves maladies sous-jacentes.Parmi les patients encore sous traitement dans des établissements médicaux à travers le pays, neuf ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, 15 autres deux fois et sept trois fois.Un total de 19.412 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiquers sont mises en quarantaine, dont 125 dans des hôpitaux, 18.103 dans des établissements désignés par l’État et 1.184 à domicile.Le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a demandé la poursuite des mesures de prévention et de contrôle pour empêcher la résurgence du virus dans la communauté. – VNA