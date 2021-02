Hanoi, 28 février (VNA) - Le Vietnam a dénombré 16 cas de Covid-19 au cours des 12 dernières heures jusqu’à 18h00 le 28 février, portant le bilan national à 2.448, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Photo : VNA



Sur le total, 12 nouveaux cas ont été enregistrés dans la province de Hai Duong, le plus grand foyer épidémique du pays et 4 cas importés ont été détectés et mis immédiatement en quarantaine dans les provinces Tây Ninh (Sud) et de Dong Thap (delta du Mékong)..



Le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a rapporté que 32 patients se sont rétablis dimanche 28 février, portant le nombre total de guérisons à 1.876. Le nombre de décès liés à la maladie est resté à 35.



Parmi les patients sous traitement dans des établissements médicaux, 62 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, 53 autres deux fois et 95 autres encore trois fois.

Au total, 63.054 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine, dont 555 dans des hôpitaux, 12.218 dans des établissements désignés par l’État et 50.281 à domicile.

La population est invitée à appliquer sérieusement le message 5K : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale) pour vivre en toute sécurité avec l’épidémie. -VNA