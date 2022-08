Photo d'illustration : VOV



Hanoï (VNA) - Lâm Dông, sur les Hauts plateaux du Centre, est considérée comme la province pionnière du Vietnam en ce qui concerne l’agriculture de haute technologie. Ses produits agricoles sont prisés à l’intérieur du pays, mais aussi à l’étranger. Afin de développer durablement ce secteur phare, outre un accompagnement des agriculteurs dans l'organisation de leur production, la province les incite également à s’associer avec les coopératives et les entreprises.



Ces dernières années, les chaînes de valeur agricoles modernes se développent à Lâm Dông, en particulier dans la production de légumes et de fruits frais destinés aux marchés haut de gamme. Toutes les étapes, de la production dans les champs à la consommation, en passant par la transformation, sont assurées par différents acteurs et sont optimisées pour augmenter la valeur ajoutée des produits, dont le prix est souvent de 20 % à 25 % supérieur à celui de produits de grande consommation.



La dernière récolte maraîchère a été bonne pour la famille de Phan Tung Châu, car ses légumes se sont vendus à un prix stable, conformément aux contrats signés avec les distributeurs. Même joie éprouvée par des centaines de cultivateurs de durian dans la commune de Lôc An, dont les produits ont tous été achetés par les entreprises avec lesquelles ils avaient signé un partenariat. Partenariat qui a été généralisé suite à la mise en place de l’arrêté No 98 du gouvernement sur la collaboration dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. D’après Vo Huu Long, directeur de la société Long Thuy, implantée dans la commune de Lôc An, depuis 2014, l’écoulement des durians de la province de Lâm Dông est stable. Des produits de qualité sont même exportés.

«Une fois qu’ils participent à la chaîne de valeur, les agriculteurs et les coopératives doivent respecter les cahiers des charges signés avec les entreprises pour assurer la bonne qualité des durians exportés (par exemple: le durian doit être récolté à l'âge approprié). Ainsi, nos durians de qualité se vendent à un prix plus élevé et peuvent concurrencer les durians thaïlandais. Participer à une chaîne de valeur permet aux agriculteurs de générer un meilleur profit», affirme-t-il.

À Lâm Dông, le modèle de chaîne de valeur agricole a été mis en œuvre entre 2019 et 2023 conformément à l’arrêté No 98 du gouvernement. Le budget total du projet s’élève à quelque 270 milliards de dongs dont plus de 51% sont financés par l'État et les près de 49 % restants sont financés par les entreprises, les coopératives et les agriculteurs.



Selon Nguyên Van Châu, directeur adjoint du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Lâm Dông compte actuellement 182 chaînes de valeur impliquant près de 16.000 cultivateurs et 2445 éleveurs. Leur chiffre d’affaires a atteint 14.378 milliards de dongs en 2021, représentant 20% de la valeur totale de la production agricole de la province. Prochainement, de nouvelles chaînes de valeur seront mises en place, à la demande des agriculteurs, fait savoir Nguyên Van Châu.



“La plupart des agriculteurs participent déjà à des chaînes de valeur. L’écoulement de leurs produits est garanti. La valeur et la qualité des produits ont été nettement améliorées. La sécurité alimentaire et l'hygiène sont assurées. Le potentiel de développement des chaînes de valeur à Lâm Dông est immense en raison de l’augmentation de la production agricole dans le futur. Selon le plan de restructuration agricole pour la période 2022-2025, nous continuons à allouer des fonds pour créer de nouvelles chaînes de valeur”, indique-t-il.

Une réforme sera effectuée dans les chaînes de valeur existantes pour optimiser leur efficacité. Par ailleurs, un plan d’aménagement des zones de matières premières est en train d’être élaboré, conformément aux conditions de chaque région. L’objectif est de créer des zones de production d’envergure, capables de garantir un rendement élevé et une qualité homogène des produits au service de l’exportation. - VOV/VNA