Lors de la cérémonie de signature. Photo: VNA

Moscou (VNA) - La cérémonie de signature d'un mémorandum entre la société T&T Russia, une filiale du groupe vietnamien T&T, et la société CV-PASS du groupe russe VR-Logistic sur le support de l'information et les solutions technologiques pour rétablir l'afflux de touristes après le contrôle de l'épidémie de COVID-19 a eu lieu le 24 mars à Moscou.

Cet accord signé marque le début d'une nouvelle phase de coopération entre les entreprises russes et vietnamiennes dans le but d'être prêtes à la relance de l'industrie du tourisme et de rétablir en toute sécurité l'afflux de touristes vers les deux pays.

Lors de la cérémonie de signature, les représentants des deux parties ont échangé leurs points de vue sur l'épidémie de COVID-19 dans chaque pays. Ils ont hautement apprécié l'efficacité de la prévention de l'épidémie au Vietnam et partagé les objectifs et perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines du tourisme et des sciences humaines.

M. Andrey Kolmogorov, directeur général de CV-PASS, a déclaré que les entreprises des deux pays devraient rapidement s'adapter à la "nouvelle normalité", promouvoir des échanges d'informations et d'expériences et appliquer de nouvelles solutions technologiques afin de faciliter la restauration du flux de touristes en toute sécurité.

Le PDG du groupe VR-Logistic, Evghniy Petrishev, a affirmé que la coopération avec le Vietnam constituait l'une des directions les plus importantes de son groupe.

De son côté, le directeur général de la société T&T Russia, M. Nguyen Huy Hung Viet, a déclaré qu'avant l'épidémie de COVID-19, plus de 700.000 Russes venaient au Vietnam chaque année. T&T Russia souhaite promouvoir la coopération avec les partenaires russes. -VNA