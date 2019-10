Une pagode au Laos . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Selon le journal « Vientianes Times », des responsables de quatre provinces du Sud du Laos et des provinces du Centre et du Sud du Vietnam, et des entreprises dans le secteur touristique se sont récemment réunis dans la province laotienne de Champassak pour déployer des efforts afin d’attirer plus de touristes.

Lors de la réunion, les deux parties se sont accordées pour organiser de nombreuses activités pour promouvoir le tourisme et ont discuté des programmes de tourisme concrets.

Elles ont également souligné les difficultés et les défis auxquels elles doivent être confrontées, ont envisagé des mesures pour améliorer les infrastructures et simplifier les procédures d'immigration; ont discuté des points chauds du tourisme ; et ont partagé des idées pour attirer plus des touristes.

Les participants ont également discuté du voyage en groupe du Laos au Vietnam et vice versa, ainsi que de nouveaux produits touristiques, des formes de promotion du tourisme et des moyens d'attirer les investissements dans la modernisation des sites touristiques.

Selon les statistiques du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos, au cours du premier semestre de cette année, le Laos a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs étrangers, soit une augmentation d'environ 5% par rapport à la même période de l'année dernière. -VNA