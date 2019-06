Photo d'illustration: VNA



Thanh Hoa (VNA) - Une conférence annuelle entre les sociétés de la Croix-Rouge des provinces vietnamienne de Thanh Hoa et laotienne de Houaphane s'est tenue à Thanh Hoa le 25 juin.

En vertu de l'accord de coopération bilatérale pour la période 2019-2020, les deux parties amélioreront le partage d'expériences dans les activités humanitaires, notamment entre les sections dans les districts frontaliers ; et inviteront les particuliers, les organisations, les entreprises et les philanthropes à soutenir les pauvres.

Trinh Thi Tiep, présidente de la Croix-Rouge de la province de Thanh Hoa, a déclaré que les mouvements de la Croix-Rouge dans les deux provinces se sont développés au cours des cinq dernières années avec de nombreux modèles efficaces attirant des entreprises, des philanthropes et des volontaires.

L'année dernière, Thanh Hoa a envoyé une délégation au Laos pour offrir des médicaments gratuits et des cadeaux aux pauvres du village de Muong Nhut, dans le district de Sam Nua, et visiter le modèle de la «banque de chèvres» dans le district de Viengxay.

Durant son séjour du 25 au 29 juin, la délégation laotienne doit suivre un cours de formation sur les premiers secours et la réaction aux états d’urgence, visiter et offrir des cadeaux aux pauvres et aux victimes de l'agent orange/dioxine dans la commune de Quang Nham, district de Quang Xuong.

À cette occasion, la Croix-Rouge de Thanh Hoa a passé en revue le mois humanitaire 2019 où elle a collecté des fonds au supermarché BigC, présenté des vaches de reproduction, construit des maisons pour les pauvres, offert des médicaments gratuits et organisé un festival de dons de sang. -VNA