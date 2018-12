Les délégués visitent la tour E7 dans le sanctuaire de My Son. Photo: baomoi.com



Quang Nam (VNA) – Une méthode de préservation scientifique a permis à la tour E7 et au groupe de tours G, en ruine, de garder leurs architectures initiales et de préserver leurs valeurs originales, donnant plus des choix aux experts pour la restauration des groupes des tours E, F.

C’est ce qu’a affirmé le docteur Le Dinh Phung lors d’un séminaire scientifique sur le processus technique de restauration des tours Cham dans le sanctuaire de My Son en analysant les cas de la tour E7 et du groupe des tours G.

L’événement a eu lieu le 7 décembre dans le sanctuaire de My Son situé dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyen, province centrale de Quang Nam, réunissant une centaine de spécialistes vietnamiens et étrangers.

Le projet de restauration de la tour E7 et du groupe des tours G, mis en place conjointement par le Vietnam, l’UNESCO et l’Italie, a prouvé son efficacité en matière de restauration, a indiqué le chef du Comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son, Phan Ho.

Selon l’agrégé Dang Khanh Ngoc de l’Institut d'archéologie de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, la préservation des vestiges Cham à My Son a fait de grands progrès en appliquant des solutions scientifiques modernes dans la restauration d’anciennes tours.

Le succès de ce projet consiste à maintenir le statu quo et l’apparence originale des tours, à limiter le changement de matériaux et de structure, tout en garantissant la durabilité pour chaque ouvrage, a-t-il ajouté.

Lancé en 2011, le projet de restauration de la tour E7 et du groupe des tours G par des experts nationaux et internationaux a aidé à rendre ces ouvrages plus solides et à rétablir leur aspect original.

Actuellement, en plus d’admirer les architectures des Cham, les visiteurs de My Son peuvent également mieux comprendre les méthodes de restauration et la construction des tours. -VNA