Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce compte collaborer plus étroitement en 2022 avec des entreprises multinationales comme Samsung, Toyota..., pour renforcer leurs liens avec les sociétés vietnamiennes de production de matières premières, composants et accessoires, pour diminuer les importations à court et long termes.

C'est ce qu'a déclaré son vice-ministre Tran Quoc Khanh le 9 janvier lors d'une conférence pour faire le bilan des activités du secteur en 2021 et définir les tâches en 2022.

Cette année, le secteur de l'industrie et du commerce s'efforce d'atteindre une croissance de l'indice de production industrielle de 7% ou 8%, a-t-il précisé.

En 2021, malgré les difficultés, la production industrielle du Vietnam a enregistré une augmentation de 4,82 % de la valeur ajoutée par rapport à 2020, a rappelé le vice-ministre.

L'indice de production en 2021 de plusieurs industries clés a également bondi par rapport à 2020, comme la production de métaux (+22,1 %) ; de véhicules à moteur (+10,2 %) ; produits électroniques, informatiques et optiques (+9,6 %) ; et l'extraction du charbon (+9 %), etc.

En ce qui concerne l'attraction d'investissements directs étrangers (IDE) au cours de l'année dernière, le secteur manufacturier a continué de dominer avec un capital enregistré de 7,25 milliards de dollars, représentant 47,6% du capital total nouvellement enregistré. -VNA