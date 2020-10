Lors de la cérémonie. Photo : VNA

L'événement était co-organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et la Fondation internationale WeLoveU.S'exprimant lors de l'événement, le chef du Département de la coopération internationale du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Manh Cuong, a déclaré que si deux épidémies de COVID-19 en mars et août étaient sous contrôle, leur impact sur la vie locale, en particulier les travailleurs, les personnes âgées, les pauvres et les vulnérables, n'est pas petit.Le gouvernement vietnamien a publié la résolution N° 42 / NQ-CP sur les mesures de soutien aux personnes touchées par la pandémie et la décision N° 15 / QD-TTg sur la mise en œuvre d'une politique de soutien à leur égard, y compris le programme d'aide sociale sans précédent d'une valeur de plus de 62.000 millards dongs (2,69 millions de dollars) bénéficiant à environ 20 millions de personnes.La présidente de la Fondation internationale WeLoveU, Zahng Gil Jah, a souhaité que les deux parties s'engagent davantage et contribuent à une meilleure vie des humains.À la suite de l'atelier, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et la fondation ont signé un protocole d'accord pour la période 2020-2023 via une vidéoconférence pour atteindre des objectifs de réduction de la pauvreté et d'éducation équitable, dans le cadre duquel les deux parties amélioreront l'environnement de logement et offriront un soutien à ceux qui ont un service méritoire. à la nation, aux mères vietnamiennes âgées et héroïques.Ils offriront également un soutien aux moyens de subsistance et aux infrastructures et amélioreront la qualité de l'éducation pour les familles défavorisées et vulnérables. La Fondation lancera également des campagnes de don de sang et de protection de l'environnement.En tant qu'organisation non gouvernementale approuvée pour s'associer aux Nations Unies, la Fondation WeLoveU s'associe à l'ONU et aux pays pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et les objectifs sociaux du monde.Elle a travaillé dans divers domaines tels que les secours d'urgence, le don de sang, l'eau potable et l'assainissement, la santé et le bien-être.- VNA