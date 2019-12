Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 24 décembre une conversation téléphonique avec le Premier ministre de Russie, Dmitri Medvedev.Les deux Premiers ministres ont examiné la coopération entre les deux pays et se sont mis d'accord sur des mesures visant à la renforcer dans divers domaines.Nguyen Xuan Phuc et Dmitri Medvedev ont exprimé leur joie de voir se développer de manière fructueuse les relations Vietnam-Russie ces derniers temps, avec de nombreuses visites de haut niveau et des activités significatives dans le cadre de l’Année croisée Vietnam-Russie et Russie- Vietnam 2019-2020.Ils ont apprécié la coopération active des deux parties pour lever les barrières commerciales, en particulier en faveur de produits agricoles et aquatiques.En ce qui concerne la coopération pétrolière, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam créait toujours des conditions favorables pour que les entreprises pétrolières et gazières des deux pays puissent étendre leur coopération dans l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières, ainsi que dans de nouveaux domaines tels que la thermoélectricité, le gaz liquéfié, le carburant pour moteurs.Pour sa part, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré que la Russie soutenait toujours ses entreprises pétrolières et gazières pour participer à des projets dans les eaux vietnamiennes.Les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à promouvoir la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de coopération importants, notamment le Centre d’étude sur les sciences et technologies nucléaires.Ils ont échangé des points de vue sur les activités conjointes durant l’Année croisée Vietnam-Russie et Russie-Vietnam en 2020, sur les célébrations des 70 ans de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Russie, des 45 ans de la libération du Sud Vietnam… -VNA