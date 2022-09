Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 19 septembre une conversation téléphonique avec son homologue chinois, Li Keqiang.



Les deux Premiers ministres ont affirmé l'importance des relations Vietnam-Chine pour chaque pays, soulignant que les deux parties continueraient à concrétiser les perceptions communes importantes atteintes lors des récentes conversations téléphoniques entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.



Les deux Premiers ministres ont déclaré apprécier les réalisations dans les relations bilatérales au cours de ces derniers temps. S’agissant des orientations futures, ils ont convenu de multiplier les contacts de haut niveau et d’autres niveaux, d’approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties se coordonnent activement une croissance stable et équilibrée du commerce bilatéral. Il a en outre demandé à la Chine d’accélérer l'ouverture de son marché aux produits agricoles vietnamiens, de rétablir complètement les activités aux postes frontaliers, de travailler ensemble pour résoudre les problèmes en suspens dans certains projets de coopération entre les deux pays, de se coordonner pour assurer la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité des ressources en eau et la cybersécurité…



De son côté, le Premier ministre chinois a proposé que les deux parties promeuvent leur coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement. Sur la base d'une bonne coordination dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, la partie chinoise a annoncé qu'elle était prête à promouvoir la reprise des échanges entre les peuples.



S'agissant des questions frontalières, les deux parties ont convenu de continuer à maintenir de façon efficace les canaux de communication sur la frontière terrestre et les questions maritimes, de promouvoir l'expansion du terrain d'entente, de résoudre de façon satisfaisante les différences et de maintenir la paix et la stabilité communes.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties continuent de bien mettre en œuvre trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine, de mener des efforts pour maintenir la paix et la stabilité en résolvant de façon satisfaisante les questions maritimes, accélèrent les négociations maritimes, règlent les différends et les désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Les deux Premiers ministres ont convenu d'ordonner aux organes compétents des deux parties de poursuivre la coopération et de promouvoir les mécanismes de négociation sur la délimitation et la coopération maritimes. Ils ont également affirmé travailler avec les pays de l’ASEAN pour une application complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), s’efforcer d’élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la CNUDM.-VNA