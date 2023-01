Hanoï (VNA) - Les Vietnamiens résidant en France (Viêt kiêu) ont contribué pour une part importante à la victoire des Accords de Paris. Du fond du cœur, les Viêt kiêu à cette époque étaient prêts à se consacrer, quelle que soit la difficulté, pour rétablir rapidement la paix dans le pays d’origine vietnamienne et à réunifier le pays.



Nguyên Van Bôn, ancien président chargé des affaires extérieures de l'Association des Vietnamiens en France :

Nguyên Van Bôn, ancien président chargé des affaires extérieures de l'Association des Vietnamiens en France. Photo : NDEL

A cette époque, mon activité principale consistait à mobiliser des partisans de la lutte au Vietnam. J'ai dû lire de nombreux livres pour trouver des documents qui montraient que les États-Unis étaient allés au Vietnam et avaient fait des calculs à l'avance. Je faisais principalement de la sensibilisation auprès de la jeunesse, en plus de participer à des activités de l'Association des Vietnamiens, j’ai également participé au travail de masse.



En tant qu'étudiant, je n'ai pas participé directement aux activités de la délégation vietnamienne de négociation, mais j'ai fait de la propagande pour faire comprendre que l'Accord de Paris était nécessaire. Le travail de masse était une activité très importante du mouvement patriotique en France, avec la participation de nombreux membres de l'Association des Vietnamiens en France. Ce travail a demandé de la persévérance et de l'ingéniosité pour expliquer ce qu'il faut faire pour le pays.



Nous avons assisté au mouvement international pour la paix, en tenant un drapeau rouge avec une étoile jaune pour attirer les soutiens. Chaque année, nous organisions une réunion à l'occasion de l'anniversaire de la signature de l'Accord de Genève, en tant qu'activité politique. Plus nous suivions le mouvement, plus nous nous imprégnions des enseignements de l'Oncle Hô aux Vietnamiens d'outre-mer sur la diplomatie populaire.



Le mouvement patriotique des Viêt kiêu en France s’est renforcé, ils ont activement participé à la libération du pays, notamment depuis la négociation de l'Accord de Paris. Nous avons eu confiance dans la ligne politique du Parti. C'est aussi notre message à la jeune génération à l'occasion du 50e anniversaire de la signature de l'Accord de Paris, que nous devons nous unir comme un seul homme, en tournant notre cœur vers le pays, en contribuant à préserver et à protéger les acquis de la révolution.



Thérèse Nguyên Van Ky, ancienne présidente de l'Association des Vietnamiens en France. Photo : NDEL

Après avoir appris qu'il y aurait des négociations à Paris, la première chose qui venait à l'esprit était la santé de la délégation vietnamienne de négociation. A ce moment-là, je me suis arrangée pour être parmi des gens qui s'occuperaient de la santé des deux délégations. Notre équipe soignante comprenait des médecins, des dentistes et des pharmaciens. Au début, je ne m'occupais que du groupe du Nord, j'étais à Choisy-le-Roi, donc j'ai été affecté à m'occuper de la délégation du Nord même s'il y avait des médecins dans le groupe.



Cette époque était très dure. Parce que les médecins en France avaient beaucoup de travail pendant la journée, ils allaient aider la délégation la nuit. Parfois ils ont dû y aller la nuit, mais nous étions contents de participer au travail commun du pays.



Quand j'ai appris que l'Accord de Paris serait signé, moi et de nombreux gens étions très heureux car après de longues nuits de lutte, nous avions une victoire.



Cân Van Kiêt, ancien vice-président de l'Association des Vietnamiens en France :



