La commune montagneuse de Đak Pek, district de Đak Glei est innodée. Photo : VNA



Da Nang (VNA) - Bien que le typhon Molave se soit affaibli, les forces compétentes et les populations doivent encore être vigilantes pour faire face aux pluies et crues qui le suivent, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong.

Dans l'après-midi du 28 octobre, après avoir frappé le continent, le typhon Molave, le typhon No9 au Vietnam, a provoqué de fortes pluies, des vents violents et de lourds dégâts dans des provinces du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.

Elle a balayé une très grande région, continuant de provoquer encore de fortes pluies dans la nuit du 28 octobre. Le niveau d’eau dans les rivières de la côte sud du Centre continue d'augmenter. Il est donc nécessaire de se concentrer sur la relocalisation des gens, de redoubler les efforts pour assurer la sécurité des populations et des zones d'ancrage pour navires.

Les Hauts Plateaux du Centre continuent de subir de fortes pluies et des vents violents, il est donc important d'être vigilant.



Le ministre Nguyen Xuan Cuong a suggéré que la région Nord du Centre doit exploiter les réservoirs de manière rationnelle.

Selon un rapport du Comité de commandement pour répondre au typhon No 9, 34 maisons se sont effondrées, plus de 56.160 autres avec leur toit ont été arrachées, 30 bureaux ont été endommagés. Les 35 sites scolaires ont été détériorés. Actuellement, 360 communes ont coupé l'électricité. -VNA