Rencontre avec des travailleurs vietnamiens dans la province de Gyeonggi et aux alentours. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Le Bureau de gestion des travailleurs vietnamiens dans le cadre du Programme sud-coréen de délivrance du permis de travail aux étrangers (EPS - Employment Permit System) a organisé le 23 octobre une rencontre avec des travailleurs vietnamiens dans la province de Gyeonggi et aux alentours pour leur fournir des consultations juridiques.

La République de Corée attire un grand nombre de travailleurs vietnamiens. Les rencontres et les consultations juridiques sont ainsi considérées par le Bureau de gestion des travailleurs vietnamiens et le programme EPS comme une activité régulière afin de favoriser la gestion et le soutien aux travailleurs dans ce pays d'Asie du Nord-Est.

Selon le protocole d'accord concernant le programme EPS signé en février 2021 par les ministères vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et sud-coréen de l'Emploi et du Travail, les deux parties se sont coordonnées pour envoyer 6.057 travailleurs en République de Corée au cours des deux dernières années.

À partir du quatrième trimestre 2022, elles continuent de négocier et devraient renouveler ce protocole d'accord au début 2023. -VNA