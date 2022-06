Port de Cat Lai à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une séance de consultation sur l'exportation des produits alimentaires vers le marché du RCEP pour aider les entreprises à se renseigner des informations et chercher des opportunités de coopération en la matière aura lieu le 8 juin dans la province de Binh Duong (Sud).

Organisé en présentiel et en ligne par le Département de la Promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec les Bureaux commerciaux des ambassades du Vietnam dans quatre pays membres du RCEP (Australie, Indonésie, Malaisie, Chine), l'événement vise également à aider les localités et les entreprises du Vietnam à bien profiter des priorités du RCEP et à rechercher des partenaires et des opportunités de coopération en la matière.

L'accord de RCEP (Partenariat économique régional global), entré en vigueur le 1er janvier 2022, rassemblant les 10 pays membres de l’ASEAN et l’Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée, couvre un marché de 2,2 milliards de personnes, représentant environ 30% de la population mondiale, et un PIB total de 26,2 billions de de dollars.

Avec ses dispositions sur le commerce de marchandises, les règles d'origine et les procédures douanières afin de faciliter le commerce et réduire les barrières commerciales, le RCEP apporte des avantages concrets à de nombreuses industries d'exportation clés du Vietnam. -VNA