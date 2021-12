Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a approuvé 1er décembre la Stratégie de développement des statistiques au Vietnam pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2045.

Photo d'illustration : VNA

L'objectif global de la Stratégie est de moderniser les statistiques vietnamiennes selon le sens de l'innovation, d'un développement rapide et régulier avec un système organisationnel approprié, produire, fournir et diffuser des informations statistiques conformément aux normes et pratiques internationales pour former un système d'information statistique national centralisé, unifié, transparent, de qualité et efficace...

Photo d'illustration : VNA

Le secteur des statistiques du Vietnam s’efforce d’atteindre un niveau avancé dans la région de l'ASEAN d'ici 2030, et deviendra un système moderne dans le monde en 2045.

La mission et la solution principale de la Stratégie sont de moderniser la collecte, le traitement et l'administration des données, d’accorder la priorité à l'utilisation des données administratives, données disponibles des agences de gestion de l'État pour les activités statistiques, sur la base de la connexion et du partage des données avec les ministères, les branches et les localités, d’innover fortement le recensement statistique dans le sens de l'intégration des enquêtes et de l'application maximale des technologies de l'information à toutes les étapes du processus d'enquête afin d'augmenter la fiabilité des données et de réduire le fardeau des fournisseurs d'informations.

Photo d'illustration : VNA

Il faut gérer des données centralisé et ouverte sur la base d'une architecture globale et d'une technologie avancée et moderne, garantissant la sûreté et la sécurité des données, former une base de données statistiques centralisée et unifiée et donner la priorité à la construction d'un système national d'information statistique pour répondre aux besoins de gestion et d'administration de tous les niveaux et secteurs, pour répondre à la demande maximale d'informations statistique.

De plus, promouvoir la communication, diversifier les formes et les moyens de communication pour améliorer les connaissances sur le rôle et l'importance des statistiques, de concentrer sur l'utilisation des médias sociaux pour diffuser et éduquer la loi sur les statistiques, les connaissances et les compétences dans l'utilisation des informations statistiques et améliorer l'interaction avec les fournisseurs et les utilisateurs d'informations statistiques sont également au menu de cette Stratégie. - VNA