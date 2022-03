Panorama de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence sur la mise en œuvre du Projet pilote de construction des zones de matières premières agricoles et forestières standards et du projet de vulgarisation agricole communautaire pour 2022-2025 a été organisée le 29 mars sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Afin de surmonter les restrictions du développement des zones de matières premières, et d'accélérer la restructuration du secteur agricole dans le contexte d'intégration économique et de changement climatique, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a collaboré avec les comités populaires de 14 provinces pour développer le Projet pilote de construction des zones de matières premières agricoles et forestières au service de la consommation intérieure et des exportations au cours de la période 2022-2025".

L'objectif vise à créer cinq zones de matières premières standards sur une superficie totale de 166.800 ha, comprenant des arbres fruitiers dans la région montagneuse septentrionale, du bois certifié durable dans la zone côtière du Centre, du café dans le Tây Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), du riz dans le Quadrilatère de Long Xuyên et des fruits à Dông Thap Muoi (Plaine des Joncs). -VNA