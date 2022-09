Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Construction a soumis au Premier ministre pour approbation le projet "Investir dans la construction d'au moins 1 million de logements sociaux pour les personnes à bas revenus dont les travailleurs des parcs industriels sur la période 2021-2030".

La demande sur la période 2021-2030 est estimée à environ 2,6 millions de logements sociaux. Et l'objectif fixé par les localités pour cette période est de bâtir environ 1,8 million d'appartements.

Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Construction a suggéré de continuer à améliorer les textes juridiques sur les logements sociaux pour les personnes à bas revenus dont les travailleurs des parcs industriels, la Loi sur le logement de 2014 notamment.

En outre, les ministères et les organes doivent avancer des propositions pour assurer suffisamment de fonds du budget central à la mise en œuvre des politiques de soutien aux logements sociaux. De leur côté, les localités doivent achever rapidement l’élaboration, la modification et le complément des programmes et plans de développement de logements pour les rendre conformes à la Stratégie nationale de développement des logements pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045.

En particulier, les localités ont la responsabilité de présenter aux entreprises le foncier destiné à l'investissement dans le logement social, de réserver des endroits appropriés et dotés d'infrastructures complètes pour les projets de logements sociaux…

Les grandes entreprises et sociétés immobilières, en plus de développer des projets de zones urbaines et de logements, doivent accorder une plus grande attention à l'investissement et au développement de logements sociaux, a affirmé le ministère de la Construction, pointant notamment du doigt les entreprises des parcs industriels employant un grand nombre de travailleurs.