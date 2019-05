Cérémonie de mise en chantier du complexe d'appartements et de centre commercial de haut gamme The Minato Residence à Hai Phong. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) - La construction d'un complexe d'appartements et de centre commercial de haute gamme The Minato Residence, d'une valeur de plus de 2.200 milliards de dôngs (105 millions de dollars) a débuté le 11 mai, dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord).

Financé par la Minato Vietnam Ltd, une société à responsabilité limitée japonaise, le projet Minato Residence couvre 1,26 ha dans quartier de Vinh Nhiêm, district de Lê Chân.

Ce complexe comprendra deux bâtiments de 26 étages avec 926 appartements et un centre commercial. Une fois opérationnelle en 2021, il devrait permettre de répondre à la demande croissante de logements et de shopping de la population locale et de 10.000 étrangers vivant et travaillant dans la ville, selon l’investisseur japonais.

S’adressant à la cérémonie de mise en chantier, le président du Comité populaire de Hai Phong, Nguyên Van Tung, a déclaré que la ville abrite de nombreux grands investisseurs nationaux et internationaux.

Hai Phong compte 642 projets d’investissement direct étranger (IDE) réunissant un fonds total de plus de 17 milliards de dollars provenant de 38 pays et territoires. Parmi eux, les entreprises japonaises prennent la tête en termes de nombre de projets (142 projets) et se classent au deuxième rang en termes de fonds estimés à près de 5 milliards de dollars. – VNA