Une vue de Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L'Académie des sciences sociales du Vietnam a organisé, le 21 septembre à Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec l'Académie des sciences économiques et sociales du Laos, celle du Cambodge et l'Institut sud-coréen de l'environnement, un séminaire sur le thème "Des villes intelligentes pour une croissance verte".



S'exprimant lors de la conférence, le Dr. Phan Chi Hiêu, président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a souligné que la construction de villes intelligentes devrait promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et créer des opportunités d'emplois pour les jeunes, réduire l'écart de revenus et promouvoir l’économie numérique. En outre, les villes intelligentes cherchent également à exploiter les différentes sources d’énergie propres et vertes, à appliquer les nouvelles technologies pour utiliser efficacement les ressources afin de favoriser une production et une consommation durables.

Lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est engagé à atteindre le zéro émission nette d'ici 2050 pour le Vietnam. Concrétisant cet engagement, le gouvernement, les ministères concernés, les branches et les localités du pays s'efforcent de mettre en œuvre de nombreux programmes d'action sur la conversion de l'énergie verte et la réduction des émissions de gaz : carbone, méthane ; plan d'action national pour la croissance verte dans la période 2021-2030.

Phan Chi Hiêu a ajouté que le 24 juin 2023, l'Assemblée nationale du Vietnam a adopté la résolution N°98 sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour développer Hô Chi Minh-Ville avec de nombreux contenus sur l'économie verte. Lors d'un certain nombre de forums et de séminaires, les experts ont estimé que la transformation verte et la réduction des émissions pour mettre en œuvre l'engagement sur le zéro émission nette sont un long voyage semé de nombreuses difficultés et défis, nécessitant une grande détermination, de grands efforts et des solutions révolutionnaires.

Le Dr. Chang Hoon Lee, président de l'Institut sud-coréen de l'environnement, a déclaré que face aux changements environnementaux et climatiques d'aujourd'hui, tous les pays doivent prendre des mesures plus énergiques. Nous devons construire des villes plus vertes et avoir des moyens efficaces de répondre au réchauffement climatique et disposer de stratégies et d’orientations de développement vert appropriées.

Le métro est un moyen de transport important dans les villes intelligentes. Photo : CVN



Selon le Dr. Chang Hoon Lee, avec ses nombreux résultats de recherche et ses applications dans le domaine de l'environnement, des villes intelligentes et de la réduction des émissions de CO2, l'Institut sud-coréen de l'environnement a partagé ses recherches, et ses résultats avec l'ASEAN, y compris en apportant son soutien aux applications s'adaptant au changement climatique et aux villes intelligentes pour les objectifs de développement et de croissance verte.

Pour la construction de villes intelligentes au Laos, le Dr. Sonethanou Thammavong, président de l'Académie des sciences économiques et sociales du Laos, a fait savoir que le Laos comptait actuellement de nombreux projets pour faciliter le transport, la logistique, la croissance verte et durable et l’adaptation aux changements environnementaux.

Expériences dans la construction de villes intelligentes

Par les pratiques, le Dr. Sonethanou Thammavong a estimé que la construction d'une ville intelligente devait résoudre les problèmes qui touchent directement les habitants de la région et de la localité, dans lesquels il est particulièrement important d'améliorer la qualité de vie.

Du même avis, Sok Touch, président de l'Académie royale du Cambodge, a dit que pour faire face au changement climatique, il est nécessaire de construire des villes, qui garantissent la sécurité des gens en répondant aux besoins humains. Actuellement, le gouvernement cambodgien a également des projets et des plans pour développer et construire des villes intelligentes. Par conséquent, le Cambodge souhaite également apprendre et partager les meilleures expériences et solutions d'autres pays dans la construction des villes intelligentes ainsi que sur les questions de ressources humaines dans ce domaine.

Lors de la conférence, des scientifiques du Vietnam, du Laos, du Cambodge et de la République de Corée se sont concentrés sur l'analyse et la discussion du contenu lié aux tendances de développement des villes intelligentes dans le but d'atteindre l'objectif de zéro émission nette et de répondre au changement climatique ; d'évaluer le développement actuel des nouvelles villes pour la croissance verte au Cambodge, au Laos, au Vietnam et en République de Corée. De plus, les conférenciers ont également discuté des opportunités et des défis de la coopération entre lesdits pays, analysé des études reletives à la construction de villes intelligentes dans tous les domaines. - CVN/VNA