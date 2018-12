Hanoi (VNA) – Les décideurs et experts ont procédé mercredi 5 décembre à Hanoi à un échange de vues sur les expériences en matière de prévention et de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles, recommandant de perfectionner la législation spécialisée.

Lors de l’échange de vues, le 5 décembre à Hanoi. Photo : qdnd.vn

Tenu sur le thème «Violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles: lacunes dans la législation et les services de soutien», cet événement a été organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA), en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).Ces derniers temps, le Vietnam a toujours attaché de l’importance à la mise en œuvre de solutions visant à assurer la sécurité sociale, à réaliser les objectifs de développement durable, à garantir les droits de l’homme, y compris les droits des femmes et l’égalité des sexes, a fait savoir la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Thi Hà.Mais malgré de nombreux efforts dans la mise en œuvre d’activités, de modèles qui ont contribué à élever la prise de conscience de la communauté, à minimaliser les risques et à améliorer la qualité des services de soutien aux victimes, la sanction et l’intervention en temps opportun contre les affaires de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles rencontrent encore des difficultés, a-t-elle estimé.Les délégués se sont penchés sur les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, les services de soutien aux victimes de violences sexuelles au Vietnam, et ont écouté des informations et enseignements tirés en matière de prévention et de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles dans une perspective nationale et internationale. – VNA