Une vue de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances s'est coordonné avec les autres organes compétents pour élaborer un projet d'amélioration de la note souveraine pour la période 2021-2030 et l’a soumis au Premier ministre pour examen et approbation.

La feuille de route pour améliorer la note souveraine du Vietnam afin d'atteindre le niveau d'investissement ces 10 prochaines années comprendra des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Parallèlement, il sera nécessaire de maintenir la qualité du crédit dans le processus de valorisation des potentiels de croissance et de consolidation des finances extérieures.

Selon les institutions de crédit internationales, l’un des facteurs qui soutiendront le Vietnam dans le processus d'amélioration de sa note souveraine sera le maintien d'un taux de croissance élevé et durable par rapport à d'autres pays similaires en augmentant les investissements et consolidant les finances extérieures. En même temps, il sera important de continuer à améliorer la situation des finances publiques en stabilisant la dette à moyen terme et en augmentant les recettes budgétaires, en réduisant les risques des passifs éventuels du réseau bancaire.

Selon Ngo Dang Khoa, spécialiste de la HSBC Vietnam, depuis que le Vietnam a rejoint le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les aides publiques au développement (APD) et les prêts à taux préférentiels ont progressivement diminué et devraient disparaître dans un proche avenir.

Par ailleurs, s'il atteint les objectifs du plan quinquennal de développement socio-économique du gouvernement pour 2021-2025, le Vietnam pourra rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici quatre ou cinq ans.

Pour pouvoir atteindre le niveau d’investissement d'ici 2030, il est nécessaire que le Vietnam prête attention à l'élargissement de l'accès aux marchés internationaux des capitaux. Améliorer la note souveraine revêt donc une importance stratégique.

La HSBC prévoit un taux de croissance de 6,8% en 2022 pour le Vietnam, grâce au taux de couverture vaccinale élevé et au plan de vaccination de rappel mis en œuvre de toute urgence.

Selon Ngo Dang Khoa, dans un contexte où l'épidémie de COVID-19 est encore imprévisible, les politiques de gestion macroéconomique auront besoin de plus d'outils pour prévoir et minimiser les impacts négatifs de l’extérieur, assurer la croissance de l'économie. En outre, le revenu par habitant doit être amélioré et augmenté comme prévu par le gouvernement.-VNA