Une des trois variétés d'orchidées rares. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) - Des milliers de pieds de trois espèces rares d'orchidées ont été détectés dans la partie septentrionale du Centre du pays dans le cadre d'un projet scientifique mené par le conseil de gestion de la Réserve naturelle de Xuan Lien, dans le district de Thuong Xuan, province de Thanh Hoa (Centre).

Selon Do Ngoc Duong, directeur adjoint de la Réserve naturelle de Xuan Lien, son établissement a mené des recherches dans 14 parcs nationaux et réserves naturelles pour chercher des mesures de protection de ces espèces.

Plus précisément, l’orchidée Thuy Tien Huong (nom scientifique : Dendrobium amabile) a une tige de 35 centimètres de long, des feuilles concentrées dans la partie supérieure de la tige, et des fleurs violettes. Cette espèce pousse généralement dans de grandes forêts humides, notamment au parc national de Pu Mat et les réserves naturelle de Xuan Lien et de Bac Huong Hoa.

L’orchidée Hai Van Bac. Photo: VNA



Pendant ce temps, l’orchidée Hai Van Bac (Paphiopedilum callosum) pousse sur le sol et les rochers, et se trouve principalement en Thaïlande et au Laos.

La troisième espèce est Hai Long (Paphiopedilum hirsutissimum) dont la saison de floraison va de mars à mai.

Grâce à ce projet, ces trois espèces d'orchidées seront mieux préservées et éviteront le risque d'extinction. -VNA