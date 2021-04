Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de publier la résolution No 41 / NQ-CP sur la réunion périodique du gouvernement de mars 2021.

Dans la résolution, le gouvernement a estimé que dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, avec la participation active de l'ensemble du système politique ; la direction drastique du gouvernement ; les efforts de tous les ministères, secteurs et localités ; le soutien de la communauté des affaires et des populations, la situation économique et sociale au premier trimestre de 2021 avait des signes de reprise. Le Produit intérieur brut a augmenté de 4,48%, la production industrielle, 6,5%, le secteur agricole, 3,16%,

L'environnement des affaires a continué de s'améliorer. Au premier trimestre, il y avait plus de 29.000 entreprises nouvellement enregistrées, avec un capital social augmentant de 27,5%.

Cependant, malgré le contrôle de l’épidémie au pays, la situation mondiale reste encore compliquée, ce affectant l'économie mondiale et nos principaux partenaires; affectant ainsi la mise en œuvre des objectifs et des tâches de développement socio-économique, en particulier le commerce, les services, les transports, le tourisme.

Alors, le gouvernement demande aux ministères, secteurs et localités de poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre les «doubles objectifs» : contrôle de l’épidémie et développement économique.

Le ministère de la Santé se concentrera sur l'accélération du développement de vaccins dans le pays, parallèlement aux importations au service de la vaccination nationale, coopérera avec les ministères et les services concernés pour étudier et promulguer prochainement le mécanisme du «passeport vaccinal» afin de faciliter le commerce, les investissements et le tourisme.

Le ministère du Plan et de l'Investissement poursuivra des efforts pour éliminer les difficultés dans la production et les affaires ; promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement public en général et des projets d'aide publique au développement, en particulier. Le ministère achèvera le rapport d'étude de faisabilité du Programme cible national pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2025,



La Banque d'État du Vietnam continuera à appliquer efficacement la politique monétaire; à contrôler l'inflation ; à promouvoir la restructuration des établissements de crédit; à mettre en place des mesures de gestion des créances douteuses.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme proposera des solutions pour encourager le tourisme domestique et se préparer à l'organisation de SEA GAMES 31.

Les ministères, secteurs et agences concernés accélèreront l’amélioration de l’environnement de l’investissement des entreprises; la réforme des formalités administratives… -VNA