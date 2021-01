Des reporters travaillent au Centre de presse du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Thi Thu Hang, cheffe du Département de l’information et de la presse et porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que le Centre de presse du 13e Congrès national du Parti était apprécié de reporters étrangers.

Le centre fournit chaque jour les communiqués de presse et met à jour les rapports présentés lors des séances de travail du 13e Congrès national, a-t-elle indiqué.

« Un centre de presse virtuel » sur le 13e Congrès national a également été mis en place et à ce jour, 97 reporters étrangers d’une vingtaine de pays se sont inscrits pour couvrir en ligne cet évènement important du Vietnam.

La cheffe du Département de l’information et de la presse et porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

Dans leurs articles sur le 13e Congrès national du Parti, les médias internationaux ont déclaré tenir en haute estime les réalisations vietnamiennes en matière sociopolitique, économique, diplomatique, contribuant à améliorer le statut et le rôle du Vietnam sur les scènes régionale et internationale.

Selon les médias étrangers, avec les réalisations déjà obtenues et la détermination politique du 13e Congrès national, le Vietnam continuera de connaître de nouveaux succès dans la région et dans le monde, a constaté Le Thi Thu Hang.

Près de 500 reporters et techniciens de 191 organes de presse vietnamiens et plus de 60 reporters de 26 agences de presse et médias étrangers se sont rendus sur place pour couvrir le 13e Congrès national et près de 100 autres reporters étrangers travaillent en ligne. -VNA