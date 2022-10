Membres du nouveau Comité exécutif. Photo: VNA



Prague (VNA) – L’Union des associations des Vietnamiens en Europe a organisé le 15 octobre à Prague son 2e congrès, avec la participation de près de 300 délégués et invités de 23 pays d’Europe.



Des représentants du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de la Commission des Vietnamiens d’outre-mer et des ambassades du Vietnam dans 15 pays européens, ainsi que ceux du gouvernement tchèque, du Parlement européen, étaient présents.



Lors du congrès, par délégation du Premier ministre tchèque, Petr Fiala, la cheffe du bureau du gouvernement tchèque, Jana Kotalikova, a prononcé un discours évaluant les relations entre le Vietnam et la République tchèque. Selon elle, la communauté vietnamienne continue de contribuer à la promotion de la coopération entre les deux pays.



De son côté, le député européen Jan Zahradil, vice-président de la Commission du commerce international du Parlement européen (PE), a émis le souhait que l’Union des associations des Vietnamiens en Europe promeuve l’esprit positif du Vietnam et sélectionne des représentants de la communauté à travers l'Europe.



Fondée en 2016, l'Union des associations des Vietnamiens en Europe est la plus grande organisation rassemblant la communauté vietnamienne en Europe. Lors de son 2e congrès, un comité exécutif de 61 membres a été élu. Hoang Dinh Thang a été réélu au poste de président.



A cette occasion, le Comité exécutif de l’Union a lancé un mouvement pour soutenir le Fonds “Pour les pauvres” et a remis une enveloppe de 150 millions de dongs aux représentants du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.-VNA