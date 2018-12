Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong a exhorté mercredi 12 décembre à Hanoi l’Association des paysans vietnamiens à relever le défi du développement durable, de la modernisation de l’agriculture, de la paysannerie et de la ruralité.

Il s’est exprimé en ouverture du 7e Congrès national des délégués de l’association pour le mandat 2018-2023, auquel ont participé notamment le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân et plusieurs hauts dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens.Le Parti et l’État ont identifié l’agriculture, la paysannerie et la ruralité comme jouant un rôle stratégique dans l’œuvre d’industrialisation, de modernisation, d’édification et de défense de la Patrie ; étant une base et une force importantes pour le développement socio-économique, le maintien de la stabilité politique, la garantie de la défense et de la sécurité, la préservation et la promotion de l’identitié culturelle nationale et la protection écologique du pays, a-t-il souligné.Il a également rappelé la résolution du 12e Congrès national du Parti qui préconise de construire une agriculture tournée vers la production marchande à grande échelle, d’appliquer de hautes technologies, d’améliorer la qualité des produits, d’assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments, d’élever la valeur ajoutée et d’accélérer les exportations.Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a recommandé à l’association et à ses antennes de continuer à rénover le contenu et la forme de leurs activités, de renforcer la sensibilisation et la mobilisation des paysans pour en faire une force révolutionnaire, économique, politique et sociale puissante du Parti et de l’Etat.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong pose avec des délégués lors du congrès, le 12 décembre à Hanoi. Photo : VNA

L’industrialisation et la modernisation nationales est l’œuvre de tout le peuple, dont les paysans restent les acteurs, les réalisateurs et bénéficiaires, a-t-il déclaré, demandant à l’association de mobiliser et d’utiliser efficacement les ressources du paysannat et des composantes économiques pour développer plus rapidement et durablement l’agriculture, la paysannerie et la ruralité.Les associations des paysans à tous les niveaux devraient se coordonner avec les comités du Parti, les administrations et les organisations de masse, les composantes économiques pour renforcer la formation professionnelle et élever le niveau de connaissances générales des payans, y compris en matière de sciences et technologies, d’opportunités et défis du processus de mondialisation, de la 4e révolution industrielle, des changements climatiques, les assistant dans les efforts de réduction de la pauvreté et d’enrichissement légitime, a-t-il poursuivi.En agissant de la sorte, les paysans pourraient se rendre maîtres du processus de production et de commerce agricoles lorsque le Vietnam honore pleinement ses engagements de membre de la Communauté de l’ASEAN et de l’OMC, participe aux accords de libre-échange de nouvelle génération, et s’intègre plus profondément au monde, a indiqué le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong.L’Association des paysans vietnamiens n’a cessé de grandir et a apporté ses contributions à l’œuvre révolutionnaire du Vietnam durant ces 88 années de création et de développement. Elle compte actuellement plus de 10 millions de membres. – VNA