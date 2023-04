La présidente de la Commission municipale du Parti pour l'information et l'éducation, Dao Khanh Ha, élue présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Chine de la ville portuaire du Nord de Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong, 22 avril (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Chine de la ville portuaire du Nord de Hai Phong a tenu le 21 avril son congrès pour le mandat 2023-2028.Le Congrès a élu un conseil exécutif de 27 membres dirigé par la présidente de la Commission municipale du Parti pour l'information et l'éducation, Dao Khanh Ha.Le vice-président du Comité populaire municipal, Hoang Minh Cuong, a souligné que le Congrès avait lieu à l'occasion du 30e anniversaire de la fondation de l'association.Hai Phong entretient désormais des liens de coopération avec huit villes et provinces chinoises, dont Nanning, Shenzhen, Ningbo, Guizhou, Ziyang, Henan et Tianjin, en particulier une coopération avec la province du Yunnan dans le cadre de la coopération sur les corridors économiques entre cinq villes et provinces du Vietnam et de la Chine. À Hai Phong, les investissements directs étrangers en provenance de Chine représentent 24 % du total des IDE dans la ville avec 158 projets, principalement dans les domaines de l'électricité, de l'électronique, du commerce, de la logistique et des infrastructures industrielles.Durant ce mandat, l'Association va activement vulgariser l'histoire et la culture de la ville, intensifier les échanges amicaux ciblant les jeunes et les étudiants des localités chinoises.Dans le même temps, il continuera à proposer des mesures pour renforcer la solidarité et le bon voisinage entre les deux pays, en prenant des mesures efficaces et pratiques pour contribuer au partenariat de coopération stratégique Vietnam-Chine.Des séminaires et des ateliers reliant Hai Phong à des partenaires chinois pour faire des affaires et déployer d'autres tâches seront également prévus.- VNA