Photo : VNA

Vinh Long (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam - Japon de la province de Vinh Long (Sud) a tenu le 31 mars son deuxième congrès pour le mandat 2022-2027. Le congrès a élu le Comité exécutif composé de 11 membres. Le directeur du Service provincial de l'information et des communications, Doan Hong Hanh, a été élu président de l'association.



Pour le mandat 2022-2027, l'association continuera à approfondir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Japon ; à mener à bien des activités de sensibilisation sur la solidarité et l'amitié entre les deux pays ; à présenter aux partenaires japonais les avantages et les potentiels de Vinh Long.

S’adressant au congrès, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Thi Quyen Thanh, a hautement apprécié les efforts de l'association pour développer les relations entre les deux pays. L'association doit se concentrer sur l'établissement d'une relation durable avec l'ambassade et le consulat général du Japon au Vietnam ; continuer à entretenir des relations avec des partenaires traditionnels et nouer des relations avec de nouveaux partenaires.

L'association doit renforcer l'application des technologies de l'information et des plateformes numériques pour inviter les organisations et individus à échanger et à déployer des projets d’assistance. -VNA