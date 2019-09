Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê lors de la conférence.



Hanoi (VNA) - Une conférence dont le but était de faire le bilan des 15 ans de mise en œuvre de la résolution 13 sur le développement de l’économie collective du secteur non agricole, a été organisée ce lundi à Hanoi, sous l’égide du vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê, également chef du comité de pilotage de la mise en œuvre de cette résolution.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a salué les contributions de l'économie collective du secteur non agricole à la construction de la Nouvelle Ruralité et à la réduction de la pauvreté au cours des 15 dernières années.



Il a toutefois souligné que l'économie collective, les coopératives en général et les coopératives non agricoles en particulier, doivent encore se développer au même rythme que leur potentiel et qu'elles ont besoin de solutions à long terme pour surmonter les limitations existantes.



Il a souligné la nécessité de mieux sensibiliser le public et l'ensemble du système politique à l'économie collective et d'organiser des réunions annuelles entre les autorités et les coopératives non agricoles.



Outre la refonte de l'appareil de gestion de l'Etat sur l'économie collective et les coopératives, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes et des politiques typiques pour promouvoir le développement de coopératives non agricoles, a ajouté Vuong Dinh Hue.



Selon l’Alliance des coopératives du Vietnam, au cours de ces 15 dernières années, les mécanismes et les politiques d’assistances en faveur du développement de l’économie collective du secteur non agricole, ont été perfectionnés.



Fin 2018, le Vietnam comptait 64 081 groupes coopératifs, 8 744 coopératives et 21 unions coopératives du secteur non agricole, soit le double du nombre atteint en 2003 et représente 39% du nombre total de coopératives de l'économie nationale.



En 2018, le revenu de chaque coopérative non agricole s’élevait à 8,5 milliards dongs (366 000 USD) et son bénéfice à 0,48 milliard de dongs, soit 2 à 5 fois plus que les chiffres de 2003.



Le Vietnam s'attend à compter 130 000 groupes de coopératives et 15 000 coopératives et unions de coopératives d'ici 2025, attirant 5 millions de membres et générant des emplois permanents pour 3 millions de travailleurs. -VNA