Panoram de la conférence-bilan en ligne pour examiner le travail financier et budgétaire au cours du premier semestre. Photo : internet

Hanoi, 12 juillet (VNA) - Le ministère des Finances a organisé le 12 juillet une conférence-bilan en ligne pour examiner le travail financier et budgétaire au cours du premier semestre de l’année et déployer des tâches pour le reste de l’année en présence du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.Selon un rapport du ministère des Finances, à la fin de juin 2019, les recettes totales du budget de l'État atteignaient 745.400 milliards de dongs, soit 52,8% du plan prévu, en hausse de 13,2% par rapport à la même période en 2018. Le solde du budget de l'État au cours des six premiers mois est garanti.Le ministère des Finances a activement coopéré avec la Banque d'État du Vietnam pour gérer le budget de l'État, émettre des obligations d'État, renforcer les recettes et les dépenses du budget de l'État, contribuant à la maîtrise de l'inflation, à la stabilisation de la macroéconomie, à la réduction des frais de la gestion de l'argent. Le travail pour élaborer et perfectionner des institutions, de renforcer la discipline, l'amélioration de l'efficacité de l'application de la loi et la construire de l'e-gouvernement pour servir la population et les entreprises sont renforcés.S'adressant à la conférence, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a demandé au ministère des Finances de coordonner ses activités avec le ministère du Plan et de l'Investissement, d’autres ministères, les secteurs et les localités afin d'accélérer le décaissement des investissements publics, en particulier des Aides publique pour le développement (APD), le processus et la qualité d’actionnarisation des entreprises étatiques et de désinvestissement du capital de l’État dans les entreprises.Le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Finances d'assumer la tâche de coordonner avec la Banque d'État et la Commission des valeurs mobilières, les ministères et les branches concernés, d'examiner et de rendre compte de cette situation inhabituelle afin de donner des instructions sur le traitement. - VNA