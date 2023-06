Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Tuyen Quang (VNA) - Le 26 juin, à Tuyen Quang, le Comité des affaires ethniques, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Tuyen Quang (Nord), a organisé une conférence-bilan de trois années de mise en œuvre du Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et des zones montagneuses de 2021 à 2023.



La conférence, présidée par le ministre Hau A Lenh, chef du Comité des affaires ethniques, a également permis de discuter des mesures clés pour la période 2023-2025. Elle a réuni des représentants de 19 villes et provinces du Nord.



Depuis 2021, le Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et des zones montagneuses a grandement contribué à la mise en œuvre des plans locaux de développement socio-économique. Les ressources et les politiques du programme ont favorisé le développement d'infrastructures essentielles, en se concentrant sur les zones particulièrement difficiles. Les localités ont bien mené leurs tâches concernant la réduction de la pauvreté, la formation professionnelle et la création d'emplois. La vie matérielle et spirituelle des ethnies minoritaires a été améliorée.



De 2021 au 31 mai 2023, 19 provinces et grandes villes du Nord ont déboursé près de 5.700 milliards de dongs dans ce cadre.



D'ici la fin de 2023, le programme atteindra de nombreux objectifs importants. Par exemple, 99,2% des communes disposeront de routes vers le centre communal revêtues d'asphalte ou de béton. Le taux moyen de ménages utilisant l'électricité du réseau national et d'autres sources d'énergie appropriées sera de 98,6%. Le taux moyen d'écoles et de salles de classe solidement construites s’élèvera à 90,1%. Le taux moyen de travailleurs bénéficiant de formations professionnelles sera de 54,7%...